Huvide deklaratsiooni esitasid tähtajaks 80% kohustatutest

Registrisse on sellel aastal kantud 5191 ametikohta, kellel on huvide deklareerimise kohustus. 1. juuniks esitas oma deklaratsiooni 4163 ametikohta. Huvide deklaratsioon oli esitamata 1020 ehk 20% ametikohtadest.

Justiitsminister Raivo Aeg tõi välja, et huvide deklaratsiooni mitteesitamine ametiisikule karistust kaasa ei too, kuid on üks avaliku kontrolli vahenditest. „Siiski võiks asutused ja deklaratsioonide kontrollijad jälgida, et ametiisikud korruptsioonivastast seadust ja selle alusel pandud kohustust täidaksid.“