Kesk-Eesti ametnike välitööd lükkuvad 2021. aastasse

„Koroonakriisi ja selle tagajärgedega tegelemine on nõudnud omavalitsustelt väga palju energiat ja ressurssi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Samamoodi võtavad aga palju aega ja pingutust ametnike välitööde ettevalmistused. Sellel aastal vajavad omavalitsused seda väärtuslikku aega pigem selleks, et pärast eriolukorra keerulist aega oma linna- või vallaelu juhtida tavapärasesse rütmi tagasi. Samuti aidata kohalikel toime tulla viirusekriisist tingitud mõjudega.“

Välitööde koostöö formaat on välja töötatud sooviga soodustada ja tõhustada riigi, omavalitsuste, kohalike ettevõtjate ning piirkonna edendajatega head koostööd, millele on tavapäraselt eelnenud mahukas ja hästi läbimõeldud eeltöö.

Kuigi rahvaüritused ja koosolekud on praeguse seisuga taas lubatud, siis ka inimeste tervise seisukohast on ettevaatlikum lükata suure osalejate arvuga ametnike välitööd edasi järgmisse aastasse. „Küll on võimalik ministeeriumidel, riigiasutustel ja kohalikel omavalitsustel jätkata muude koostöövormidega. Seda aga juba väiksemates ringides, kui on olnud suurelt ette võetavad ametnike välitööd,“ ütles riigihalduse minister. „Tänan sellegipoolest kõiki, kes on juba panustanud Kesk-Eesti välitööde tarbeks. Teie suurest ettevalmistavast tööst on kindlasti palju kasu juba järgmisel aastal.“