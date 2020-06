Lugeja küsib: miks ei saa iseteeninduskassades enam tšekist loobuda?

Mõned kliendid on nördinud, et Paide Maksimarketi iseteeninduskassas ei ole enam võimalust pabertšeki printimisest loobuda. Osa kliente viskab tšeki pärast ostu tegemist kohe prügikasti, mistõttu on keskkonnateadlikumad leidnud iseteeninduskassas võimaluse tšeki printimise kasti linnuke tegemata jätta ja asjatust paberi väljaprintimisest loobuda. Nüüd kõik Coopi poed seda võimalust aga enam ei paku, nende seas ka Paide Maksimarket.