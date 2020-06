Äike ähvardab taas

10. juuni pärastlõunal ja õhtul on Eesti lõuna- ja idapoolses osas (Pärnu-Narva joonest ida pool) oodata äikesevihma, Kagu-Eestis võivad nii sadu kui äike olla intensiivsemad. Võimalik on ka rahe. Äikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud. Järvamaale prognoosib ilmateenistus 10. juuni õhtuks, et oodata on äikesevihma ja võimalik on ka rahesadu. Äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud. Järgneval ööl (11.juuni) võib äikeseoht suureneda Kesk-Eestist lääne-loode suunas.