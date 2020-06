Kõrgepalgaline Järvamaa vallajuht teenis aastaga üle 50 000 euro. Rikkamad volinikud sadu tuhandeid

Veidi vähem kui aasta tagasi kirjutas Järva Teataja, et omavalitsusjuhtide huvide deklaratsioonist selgub, et siinsete volinike aastane sissetulek võib ulatuda koguni üle 100 000 euro piiri. Ametnike hulgas pole 2000eurone kuupalk aga enam haruldus. Nüüdseks on esitatud uued majanduslike huvide deklaratsioonid.