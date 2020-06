Liikumissari lõppes auhindade loosimisega

Nelja-aastase Mia ema Signe Kotkas ütles, et nad osalesid liikumissarjas kogu perega ehk siis neljakesi. "Ly oli sarja alustades üheksane ja sai jaanuaris kümneseks, Mia sai just täna viieseks," täpsustas ta.

Kotkas avaldas lootust, et sellises formaadis liikumissari tuleks ka järgmisel hooajal. "Meile igal juhul meeldis väga ja nägin, et see tõi liikuma ka paljusid teisi linlasi," kiitis ta.

Paide linnapea Priit Värk tõdes, et tal on hea meel selle üle, et Paides on liikumine au sees. "Eks seda näitas ka hiljutine tunnustus Paidele kui ühele liikumissõbralikumale linnale Euroopas," märkis ta.