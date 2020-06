Suvemängud tulevad ikkagi Paides ja täismahus

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et eriolukorra ajal oligi õhus võimalus, et mängud jäävad tänavu ära, kuid meetmete leevenedes leidsime, et augustis saaks siiski võistluseid korraldada.

Petrovits tõdes, et kuna siis kehtib ürituste korraldamisel juba 1000 inimese reegel, pole hirmu, et see mõne spordiala läbiviimiskohas võiks lõhki minna. "Kuna suvemängudel on kavas erinevad alad ning need viiakse läbi linna ja selle lähiümbruse erinevais paigus, on kindlamast kindlam, et isegi koos pealtvaatajatega ei suudaks me tuhande inimese piiri ületada," lausus ta.