Küla meisterdas mänguväljaku saamiseks armsa video

Video on valmis meisterdatud kohaliku kogukonna liikmete poolt ning seal saavad sõna Järva-Madise küla lapsed, kes põhjendavad, miks just neile mänguväljak ära kuluks.

Üks lastest põhjendas, et kui külas oleks olemas mänguväljak, ei peaks enam toas telefonis passima. Teine lisas, et mänguväljak oleks hea koht, kus sõpradega kohtuda. Kolmas märkis, et igal lapsel pole koduhoovis kiike või liumäge ja neil oleks hea just mänguväljakul mängida.

Ideed, mis said Järva valla kaasava eelarve rahvahääletusele on: Kaalepi mänguväljak, välitrenažööride soetamine ja paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale, Ambla avaliku jõeäärne puhkeala, välitrenažöörid kogukonnale, Imavere skatepark, discgolfpark, välikäimla ja kõlakoja rajamine Peetri virgestusalale, mänguväljak Järva-Madise küla lastele ja noortele, Koigi küla välijõusaal, Koeru kiriku läänepoolse piirdemüüri ja väravapostide restaureerimine, multifunktsionaalne spordiväljak Aravete alevikku, väli-jõusaalid/virgestusalad Järva valda, laululava Öötla mõisa parki, Koeru madalseiklusraja ehitamine, Võllaste tee, multispordiväljak Järva-Jaani ja 3x3 korvpalliväljak Väinjärvele.

Mis on kaasav eelarve?

Laialtkasutatava definitsiooni järgi on kaasav eelarve esinduskogudesse mittevalitud elanike osalemine avaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel. Lühidalt tähendab see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse.

Eesti kaasavale eelarvele on iseloomulik, et kõik elanikud saavad kaasavas eelarves ideid esitada, ideedeks on enamasti investeeringuprojektid, kõik omavalitsuse elanikud saavad ideede üle hääletada ning hääletustulemus on omavalitsuse jaoks siduv.

Rahvusvahelises võrdluses paistab Eesti mudel silma eelkõige seetõttu, et nii ideekorjes kui hääletusprotsessis saavad võrdsetel alustel osaleda kõik omavalitsuse valimisealised elanikud, samuti et lõplik hääl on jäetud elanikele. Ka on pigem harukordne viis, kuidas elanikud protsessis osalevad: ideid on võimalik esitada, nende üle arutleda ja oma hääl anda interneti vahendusel.

Miks seda tehakse?

Kaasav eelarve:

Suurendab elanike teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandamine toimub;

Annab omavalitsusele vahetut tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest;

Suurendab kodanikuaktiivsust ning annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata;

Paneb elanikud ühiselt mõtlema ja tegutsema, suurendades sidusust ja kogukonnatunnet.

Allikas: rahandusministeerium