Neljapäeva ennelõunal märkas Türil elav Gerly Tarius mööda Tolli tänavat autoga sõites tee ääres kummalist tegelast. Ta pidas auto kinni et teel ukerdajat veidi lähemalt uurida ning selgus, et tegemist on saarmaga. Mida tegi veelemb loom piirkonnas, kust nii tehisjärv kui Pärnu jõgi jäävad linnulennult veidi enam kui kilomeetri kaugusele, on teadmata.