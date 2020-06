Paide noormees noppis mudelautode võistlusel taas esikoha

Paide Avatud Noortekeskuse mudeliringi sõitja on sellel aastal keskendunud vaid kiirematele masinatele ja alanud välihooaeg Lemmatsi kunstmururajal tõestas, et sõiduoskused ja ka auto on heal tasemel. Samas sunnib tihe konkurents kõvasti pingutama ja 20. juunil Viljandis toimuv 2. etapp paneb võistlejad proovile juba täiesti uuel savirajal ja sunnib peale kiire kohanemise uue rajaga ning nõuab auto seadistamisel ning rehvivalikul põhjalikku lähenemist.