Põhiseaduse sajandal sünnipäeval heisatakse Eesti lipud

„Põhiseadus on meie riigi alusdokument, mis paneb paika meie põhiõigused, vabadused ja kohustused nii era- kui avalikus elus. Isegi, kui me sellele igapäevaselt ei mõtle, on põhiseadus meie riigi demokraatia ja inimväärse elu tagalaks. Kutsun kõiki inimesi põhiseaduse sajandat sünnipäeva tähistama lipu heiskamisega ning mõtlema kaasa, milliseid väärtusi põhiseadus meie igapäevaelus kannab,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.