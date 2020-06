Malevasuvi kogub hoogu

Eeskätt võib märgata pinkide puudumist Viljandi mnt kergliiklustee ääres ja bussipeatustes. Noorte malevlaste ühe juhendaja Gert Saamanni sõnul on tegu ajutise kadumisega. Pingid puhastatakse ja värvitakse üle õpilasmalevas töötavate laste poolt ja Saamann leidis, et muutlike ilmade tõttu on mõistlik pinke korrastada töökojas, kus puidust pingid ka kuivada saavad.