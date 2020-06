Rannaliivad kobestatakse pehmeks

Paide tehisjärve rannaspordikeskuse juures liivaväljakutel silma peal hoidev ja treeninguid ning võistluseid korraldav Piret Reinfeld ütles, et Paide Halduse poolt on täna liivaväljakuid kobestamas töömees. "Ta kobestab väljakud ja selle servad käsitraktoriga kohevaks," sõnas ta.

Sel nädalal sadas palju vihma ning mängijad on Reinfeldi sõnul liivaväljakud kõvaks tampinud. Seal pole enam hea mängida ning maapind on platsil lohku ka vajunud. "Kui nüüd liiv saab jälle kohevaks ja sel lastaks paar päeva kuivada, oleks väljakud jälle pehmed ja jala all mõnusad," sõnas ta ja palus rannalistel paar päeva väljakuid mitte kasutada.

Reinfeldi sõnul peaks täna kolmandale trenaažiga platsile jõudma ka 20 tonni liiva. "See on meil kõige korralikum rannavõrkpalliväljak, mis on ehitatud nõuetele vastav. Seal on ka spetsiaalne rannaliiv Kiiust ning sellele tuuaksegi nüüd lisa," märkis ta.

Reinfeld selgitas, et liivaga on väljakutel selline naljaks lugu, et mängijad kannavad seda jalgadega laiali, tuul puhub seda ohtralt minema ning osa tambitakse põhja nii kinni, et seda ei annagi enam kobestada. "Seetõttu vajavad palliplatsid igal aastal uusi liivakoormaid," lausus ta.

Türi rannajalgpalli väljak sai juurde 100 tonni pehmet liiva. FOTO: Tanel Viljat

Liiva toodi eile juurde ka Türi tehisjärve ääres olevale rannajalgpalli väljakul. Selle heakorra eest hea seisev Tanel Viljat ütles, et Türi spordiklubide liit maksis kinni Kuusalu vallast Soodla karjäärist toodud 100 tonni liiva ning selle transpordi. "Saime väljaku isegi natuke pikemaks teha. Tõstsime piiripostid välja ja panime uude kohta," rõõmustas ta. "Väljak on nüüd superheas korras."