Tapmiste ja mõrvade arv on sel aastal oluliselt kasvanud

Justiitsministeeriumi värske kuritegevuse statistika ülevaade näitab, et raskete vägivallakuritegude arv on Eestis 2020. aastal oluliselt kasvanud, mai lõpu seisuga oli vägivaldselt hukkunud 19 inimest. Üldine kuritegevuse tase on aga veidi langenud.