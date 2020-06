Kesk-Eestis jagatakse kortermajadele üle 5,6 miljoni rekonstrueerimistoetust

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus, et rekonstrueerimistoetus annab korteriühistutele võimaluse tõsta oluliselt hoonete kvaliteeti. “Äsja avatud rekonstrueerimistoetus aitab läbi tervikliku renoveerimise suurendada hoonete energiasäästu, parandada sisekliimat ja sealseid elamistingimusi. See tõstab ka kogu hoone väärtust kinnisvaraturul,“ loetles Aas toetuse eesmärke. Ta lisas, et sel aastal on toetuse maht kasvanud 28,5 miljoni euroni, mis on ministri sõnul oluline panus ka ehitussektori elavdamisse.