Lasketiir on rajatud Järvamaa jahimeeste eestvedamisel. Seal saab elektrooniliste märkide pihta lasta ühel ajal nii kuulide kui ka haavlitega, mis teeb sellest ühe universaalseima kompleksi Eestis.

Jahilasketiiru eestvedaja Igor Homin ütles, et esimeses järgus valmis kuulilaskerada. Et Eesti jahilaskespordis on kuulilaskmise kandepind väiksem kui haavlilaskmisel, otsustasid nad enne ametlikku avamist ehitada ka haavlilaskmise osa. «Selleks kevadeks oligi laskeharjutuste tegemiseks valmis nii 50 kui 100 meetri rada ning võis oma ala parimad kohale kutsuda,» sõnas ta.