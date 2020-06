Paide Halduse nõukogu esimees Valeri Ivanov kinnitas, et Peeter Saldre esimene tööpäev sihtasutuse juhatuse liikmena oli eile. "Tema kuutasu on sama, mis on Paide Halduse teisel juhatuse liikmel Janno Lehemetsal ehk 2200 eurot," ütles Ivanov.