Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvas aastavõrdluses seitsmendat kuud järjest

„Oleme olnud edukad meie tootmisüksuste hea töökindluse tagamisel, mis on võimaldanud meie taastuvelektri toodangut kasvatada,“ sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. „Ühtlasi on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärselt kasvanud meie päikeseelektri toodang, sest lisaks Eesti parkidele on nüüd head toodangut näitamas ka meie aasta tagasi soetatud Poolas asuvad päikeseelektrijaamad.“