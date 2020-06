Kõrged päästeametnikud külastasid Järva valda

"Kriisist õppisime palju- mitte ainult vallatasandil kriisi juhtimist, vaid nägime ka erinevaid tugevusi ja nõrkusi vabariigi tasandil. Meie suureks toeks oli Päästeamet. Võin panna käe südamele ja kinnitada, et Järva vald on üks neist omavalitsustest, kellel on õnn omada kriisikomisjoni liikmena Päästeametis töötavad liiget. Meie suurim kohapealne tugi oli Lääne päästekeskuse Järvamaa päästepiirkonna juht Arvi Luuk," täpsustas Järva vallavanem Rait Pihelgas.

Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla kinnitas, et Päästeamet on kursis Järva valla tegemistega ning on rõõm koostööd teha säärase kohaliku omavalitsusega, kui seda on Järva vald.