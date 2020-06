Priit Põder jätkab EKRE Paide osakonna juhtimist

Osakonna esimehe asetäitjateks valiti Tarmo Hints ja riigikogu liige Kalle Grünthal. Juhatuse liikmed on Kalev Kalmus, Toomas Uusmaa, Andres Kivilaid, Anna Kapp, Ants Lepiksoo, Mati Ammer ja Andres Krass.

"Valitud juhatusel on paras aeg hakata suurema keskendumisega tegema tööd järgmisel sügisel toimuvateks kohalike volikogude valimisteks. Praegu on meil Paide linnavolikogus kaks kohta, kuid eesmärk on järgmisel korral koguda viis mandaati ja olla osaline valitsuskoalitsioonis," rääkis Põder.