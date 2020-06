Alanud nädal toob suure kuuma, äikese ja paduvihmad

Teisipäeval (16.06) teeb ilma Eesti lõunavete kohal olev madalalõhuala. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Idakaare tuul nõrgeneb, kuid äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Kagu poolt lisandub sooja ning õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..25, meretuulega rannikul 15°C ümber.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval (17.06) jääb hääbuv madalrõhuvöönd Balti riikide kohale. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma, on äikest. Puhub valdavalt nõrk või mõõdukas lõunakaare tuul, äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 12..18, päeval 22..27, meremõjuga rannikul 16..18°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval (18.06) oleme jätkuvalt väheaktiivses madalrõhuvööndis. Kohati sajab hoovihma, ja pärastlõunal võib olla äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 12..18, päeval saartel ja Põhja-Eestis 20..25, tuulepealsel rannikul 16° ringis, Kesk- ja Lõuna-Eestis 26..30°C.