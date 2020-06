Paide linna uus noortevolikogu kinnitati ametisse

„Noortevolikogu värske IV koosseis sai ametisse küll planeeritust kolm kuud hiljem, kuid siiski usun, et noored teevad oma ametiaja jooksul palju meeldejäävat. Olen õnnelik, et Paides on jätkuvalt aktiivseid ja teotahtelisi noori, kes soovivad linnaelus kaasa rääkida,“ lisas endine noortevolikogu esimees Kaarel Vene.