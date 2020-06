Türi abivallavanem Elari Hiis ütles, et kindlasti on valmiv spordihoone mitte lihtsalt hea, vaid väga hea paik, kus teha trenni ja pidada võistlusi. «Oleme üsna harjunud, et sportimispaikadel on lisaks kohale, kus see asub, nimi ka mõne ettevõtte järgi, kes selle paiga käigus hoidmisse enim panustab – näiteks on Tallinnas A. Le Coq Arena, Paides E-Piima spordihall ja Raplas Sadolini spordihoone,» lausus ta. «Loodame, et leidub ettevõte, kes tahaks oma nime näidata ka Türi spordihoone välisseinal ja kelle nime see maja kandma hakkab.»