Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et viimases tennise- ja padeliväljakute projekteerimis- ja ehitushankes loobuti padeliväljakutest, sest eelmised hanked nurjusid, näidates ära, et 200 000 eurost kõigele kavandatule ei jätku. «Küll jäi padeliväljaku projekteerimine hankesse eesmärgiga, et kui kunagi raha juurde saadakse, on projekt juba olemas,» selgitas ta.