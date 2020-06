Statistikaameti tööturu kiirstatistika: Töösuhete arvu langus pöördus mõõdukaks kasvuks

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesmenti sõnul ei tähenda töösuhete arvu kasv, et enim kannatada saanud tegevusaladel sai kriis läbi. „Töösuhete arvu kasv suvehooaja alguses on omane nii ehituse, majutuse ja toitlustuse kui ka hulgi- ja jaekaubanduse tegevusaladele. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on töösuhete arv nendel tegevusaladel endiselt palju väiksem. Majutuse ja toitlustuse tegevusalal on eelmise suve algusega võrreldes viiendiku võrra vähem töösuhteid. Hooaja algus mõjub küll positiivselt, kuid see mõju on jäänud tavapärasest väiksemaks. Võrreldes eelmise aastaga halvenes olukord kõigil tegevusaladel – seal, kus oli töösuhteid võrreldes eelmise aastaga vähem (näiteks töötlevas tööstuses), vahe kasvas ja seal, kus neid oli rohkem (näiteks info ja side tegevusalal), vahe vähenes,“ kommenteerib Leesment.