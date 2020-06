Kuidas jaaniajal ohutult lõket teha

Kuigi Eestis on avalike ürituste korraldamiseks seatud hetkel piirangud, võib arvata, et jaanipäeva tähistatakse väiksemates seltskondades ikkagi ja seetõttu võib lõkete arv olla isegi suurem kui tavapärastel aastatel. Pahatihti ollakse arvamusel, et lõke on sobilik koht, kus jäätmetest vabaneda. Tegelikult see nii ei ole.