Maakonna hariduspreemiate nominendid on selgunud

Kolmele preemiakategooriale kandideerivad kokku 27 õpetajat. Tänavu on aasta õpetaja preemiat püüdmas 15 kandidaati.

Aasta õpetaja preemia kandidaadid on Aili Avi Türi põhikoolist, Anneli Paas Laupa põhikoolist, Anu Lassi Aravete keskkoolist, Averonika Beekmann Türi ühisgümnaasiumist, Gerly Lehtmets Imavere põhikoolist, Jaanus Moppel Paide Hammerbecki põhikoolist, Kerle Põldver Koeru keskkoolist, Kristi Pärt Roosna-Alliku põhikoolist, Meeli Savolainen Türi põhikoolist, Monika Kirss Väätsa põhikoolist, Peep Heinaste Türi muusikakoolist, Raivo Tamm Paide Hillar Hanssoo põhikoolist, Siiri Tamm Imavere põhikoolist, Vahur Salom Paide täiskasvanute keskkoolist ja Türi ühisgümnaasiumist ja Viivika Leis Väätsa põhikoolist.

Noore õpetaja preemiale on esitatud kaks õpetajat Paide gümnaasiumist, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Marvin Laidna ning muusikaõpetaja Teele Tali.

Järvamaa hariduspreemia on asutatud 1998. aastal ja seda antakse laureaatidele üle igal sügisel enne õpetajatepäeva. Preemia eesmärk on tähtsustada ja teadvustada õpetaja rolli, tunnustada ja tutvustada üldsusele kooli- ja lasteaiaõpetajaid, haridusasutuste juhte, hariduselu edendajaid ning teisi pedagoogilisi töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte õpetamisele ja kujundamisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja piirkonna elu.