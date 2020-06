Järvamaa päästepiirkonna juhataja Arvi Luuk ütles, homsest hakatakse meeskonda uue auto kastamiseks välja õpetama ning paari nädala pärast on komando valmis sellega väljakutsetele sõitma.

Viimase paari aastaga on uusi masinaid on saanud nii Koeru, Paide ja Türi komandod ning nüüd lõpuks ka Aravete. Luuk täpsustas, et ka Türi vajab veel uut paakautot, kuid praegused ruumid ei mahutaks seda ära.