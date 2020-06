Kesknädal toob äikest ja rahet

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 13-18, rannikul paiguti 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Sajab hoovihma, on äikest ja sadu võib kohati tugev olla. Paiguti on udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 16-18 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, sadu on kohati tugev ja võib tulla rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 22-28, rannikul 15-20 kraadi.