Jäätiseautoga Tallinnast Türile sõitnud Mati Mardi ütles, et sel suvel ongi neil tegemist esimese välimüügiga. "Tavapäraselt algab muidu hooaeg aprilli lõpus või mais, kui esimesed väliüritused tulevad," sõnas ta.

Türi vallaga on neil hea koostöö ning seetõttu on nad kohalikel üritustel alati jäätist pakkumas. "Ka Murumoori sünnipäeval oleme viimastel aastatel ikka lapsi rõõmustanud. Küllap kutsutigi meid seetõttu, et lapsed ootavad jäätist väga," lausus ta.