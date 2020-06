Järvamaa töötajatele on töötasu hüvitist makstud juba ligi 2 miljoni euro jagu

Märtsis otsustas töötukassa, et hakkab raskustesse sattunud ettevõtetes koondamiste vältimiseks töötajatele töötasuhüvitist maksma. Järvamaal on 17. juuni seisuga saanud toetust 228 ettevõtet, kelle töötajatele on brutotasuna kokku välja makstud 1 903 871 eurot.