Petanki seeriavõistlused jätkusid Kärus

Üldarvestuses on parimad Anneli Suits, Enn Lehtpuu ja Ain Vilismäe 54 punktiga. Teisel kohal on 51 punktiga Heili Vasser, Vello Vasser ja Matti Vinni ning 44 punktiga on kolmandale kohale tõusnud kolmanda etapi võitjad Ilme Mägi, Mati Tappo ja Ilmar Vainsalu.