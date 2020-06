Karu lustis täna öösel Esnas Naabriplika laadaplatsil

"Käin koeraga jõe veetaset kontrollimas," lõõpis Mikk oma hommikuste jalutuskäikude kohta ja kirjeldas, kuidas ta pruunkaru vallatuste tagajärgede peale sattus, "üks Müüsleri mees hoiab platsi servas viit mesitaru. Need on platsi kaugemas servas rohu sees, kus me hoiame liigirikkust ega niida. Seal on praegu pisikesi hüppavaid konnakesi nii palju, et ei ole südant niitma minna. Uppis tarud olid mõni samm vanalt raudteetammilt maha astuda."