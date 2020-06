Kui tahad ausat vastust, siis ära küsi tööalast nõu sõpradelt ja pereliikmetelt

Seetõttu on eriti teravalt päevakorda kerkinud iseenda tuleviku kindlustamise olulisus, hoolimata sellest, kas inimene hetkel õpib, töötab või hoopis otsib tööd.

Küsi endalt õigeid küsimusi

Esimese asjana soovitab Töötukassa Tartumaa osakonna juht Jane Väli absoluutselt kõikidel inimestel teha läbi üks mõtteline harjutus.

“Mine seisa kohe praegu peegli ette ja vaata, kas sa oskad soravalt ja kiiresti nimetada vähemalt kümme asja, mida sa oskad. Ja sama kiiresti veel viis asja, mida sulle väga teha meeldiks, aga mida sa veel ei oska,” sõnas ta.

Kui harjutus osutub isegi peale mõningast mõtlemist liialt keeruliseks, on järelikult vaja iseendaga tegeleda ja seda kiiremas korras. Väli soovitab tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas me iseendaga räägime.

“Kas ma uusi valikuid tehes, uut tööd otsides räägin pigem endaga kritiseerivalt – et oi see töökoht on sulle liiga raske, siin küsitakse keelt, mida sa ei oska – või enesekindlalt?”

Muutust ei pea tegema üksi

Üheks võimaluseks on küsida nõu tuttavatelt, pereliikmetelt, kuid Väli toob välja, et sageli tuleb kasuks hoopis see arvamus, mis tuleb väljastpoolt. “Oma elukaaslaselt või emalt-isalt nõu küsides tuleb arvestada, et nende nõu on kallutatud. Nende visioon sinu tulevikust ei pruugi ühtida sinu enda omaga,” sõnas ta.

Kõige lihtsam on professionaalse nõu saamiseks pöörduda hoopis karjäärinõustaja juurde.

“Ainult Töötukassas on need karjäärinõustajad, kes on kursis tööturul toimuvaga ja oskavad üpris hästi ka tulevikutrende ja prognoose tõlgendada. Ideaalis peaks inimese töö olema kombinatsioon sellest, mida ta oskab, mida ta armastab, mis piisavalt raha sisse toob ja mida hetkel tööturul vajatakse,” rääkis Väli.

“Kõik need teemad korraga on tähtsad. Ei saa keskenduda ainult unistusele, ignoreerides seda, mida tööturul tegelikult vaja on. Ja seda meie karjäärinõustajad teavad.”

Karjäärinõustaja ei ole ainult noortele: pea võib laiali olla ka 60-aastasel inimesel

Samuti rõhutab Väli, et karjäärinõustaja juurde võib tulla ka “pea täiesti laiali otsas”.

“Pea võib laiali olla ka 50-60-aastasel inimesel, kes ei ole veel leidnud oma kohta või arvas, et leidis, aga karjääris toimus suurem muutus. Karjäärinõustamine ei ole ainult noortele või ainult vanematele inimestele suunatud teenus, vaid mõeldud kõigile, kes soovivad oma tuleviku osas rohkem selgust majja luua,” sõnas ta.

Töötukassa toetab tööandjaid, kes oma töötajaid arendada soovivad

Lisaks eraisikute nõustamisele pakub Töötukassa tegelikult üpris suuri võimalusi ka tööandjatele oma töötajate koolitamiseks. “Kui oled tööandja ja pead oluliseks töötajate arendamist, aga sinu võimalused on piiratud, siis on võimalik Töötukassa kaudu taotleda töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks erinevaid toetusi,” selgitas Jane Väli.

Näiteks toetab Töötukassa tööandjaid, kes värbavad erialase hariduseta üle 50-aastaseid või ebapiisavate eesti keele oskustega inimesi, keda on vaja ametiülesannete täitmiseks täiendavalt koolitada. “Kui Mailis Reps ütleb pöördumisel, et kõik lasteaiaõpetajad peavad oskama kasutada nutiseadmeid ja neid lastele õpetada, siis see on jällegi koht, kus tasub Töötukassa poole pöörduda.”