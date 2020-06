Liiklusjärelevalvekeskus manitseb vilgutajaid

"Hei „vilgutaja“! Mis põhjusel Sina vastutulijatele vilgutad? Kas sellepärast, et teisi juhte hoiatada teel olevate takistuste/loomade jne eest, või ka selle pärast, et nägid politseipatrulli? Eelmisel nädalal jäi silma, et mõnedki juhid olid peale patrulli märkamist nii ametis teistele vilgutamisega, et oma spidomeetrile enam tähelepanu ei jätkunud ja järgmine maanteel olev patrull oli sunnitud kiiruseületamiste osas juba menetlust alustama," annab liiklusjärelevalvekeskus teada.

Sellel aastal on alkoholi tarvitanud juhid põhjustanud 243 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 63 ja hukkunud 8 inimest. Liiklusest on kõrvaldatud 2851 alkoholi tarvitanud juhti ja neist 45% on olnud kriminaalses joobes. „Jääknähtudega“ juhtide osakaal on ainult 18,5 %.