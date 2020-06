Põllumehed valisid endale uued esindajad

„Põllumajandusgrupp on koja kõige suurema liikmeskonnaga grupp, ühendades erinevaid põllumajandustootjaid, maakondlike ja erialaorganisatsioone. Soovin, et valdkondade-ülene koostöö oleks tagatud ja esindatud oleks kõikide huvigruppide mõtted ja ettepanekud. Loodan heale koostööle kõigi meie liikmete vahel,“ ütles põllumajanduse grupi uus esimees Tanel Bulitko.

„Hindan kõrgelt põllumajanduskoja senist tööd põllumajandusvaldkonna teemadega tegelemisel. Eesti põllumajanduse jaoks on ees väga olulised ajad. Kokkuleppimisel on Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika järgmiseks seitsmeks aastaks, selle rahastamine ja siseriiklik rakendamine. Oluline on, et Eesti põllumehed suudaksid nende otsuste kujundamisel ja valikute tegemisel tõhusalt kaasa rääkida. Pean oluliseks kohaliku tooraine osakaalu tõstmist meie tööstuste tootesortimendis ning tarbija toidulaual,“ rõhutas Bulitko.