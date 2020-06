Taheva asenduskodu juhataja Jane Kask ütles, et sõit Valgamaalt Koiva jõe äärest algas juba hommikul vara, kuid see neid ei morjendanud, sest iga võimaluse igapäevarutiinist välja saada võtavad nad alati suure elevusega vastu. «Tulime Tikupoissi 14 lapsega, kes elavad kolmes asendusperes,» täpsustas ta.

Kask selgitas, et ettevõtte nimes olev sõna «sanatoorium» on pisut eksitav, kuid selle taga on suur hoolekandeasutus, kus saavad kokku erihoolekanne, asenduskodud ja vanadekodu. «Koos töötajatega on meil iga päev toita 125 suud,» sõnas ta.