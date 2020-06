Näitus, mis paneb mõtlema, et elu möödubki linnulennul

Pikkori sõnul on näitusel mitu tähendust. “Ühest küljest on minu maalide motiiviks linnud ja lendamine, aga samas on selles midagi väga isiklikku, mis iseloomustab mitte ainult minu elu, vaid meie elu üldiselt. Kõik toimub linnulennul, hetked lendavad ja neid vägisi kinni hoida ei saa, saame vaid mälestusi luua. Küllap olen leidnud oma viisi, kuidas neid hetki endaga hoida,” ütles Pikkor.

Kui loomingulise tegevusega on Birgit tegelenud kogu oma teadliku elu, siis maalimiseni jõudis ta alles mullu sügisel Paide kunstikoolis kunstnik Sorge juures. “Alustasin täiesti nullist ja minu esimesed katsetused paberil olid väga arglikud, kuna viimati puutusin joonistamise ja maalimisega kokku keskkooli kunstitunnis”, rääkis Pikkor. “Mitme kuu möödudes leidsin endale maalimistehnikad ja materjalid, milles tundsin end kindlalt ja sel viisil hakkas mu lõuendile ilmuma see, mida näeb näitusel”.

Birgit Pikkor on tegelenud ka fotograafiaga, mistõttu peab ta maalimises oma märksõnaks visuaalsust. “Fotograafia on minuga olnud varemgi, kui omale kaamera sain. Olen pildistanud peamiselt loodust, kus tunnen end hästi ja mida mõistan pisut paremini kui inimloomust. Usun, et kunst ja looming üldiselt peaks tulema enese seest, jutustama oma lugu, mis on läbi autori silmade ja hinge jõudnud paberile, lõuendile, fotoraami. Annan oma mõtteid ja nägemusi edasi pigem pildiliselt kui sõnadega. Viimastega jään tihti jänni,” lisas Birgit Pikkor.