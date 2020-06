Pangad töötavad pühade ajal osalise koormusega

21.–24. juunil on kõik Swedbanki esindused suletud. Kõiki peamisi pangatoiminguid saab teha digikanalites.

19. juunil tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval. Kiirmaksed ja Euroopa maksed edastatakse järgmisel pangapäeval, milleks on 22. juuni ja tavamaksed ülejärgmisel pangapäeval, milleks on 25. juuni.

22. juunil tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval. Kiirmaksed ja Euroopa maksed edastatakse järgmisel pangapäeval, milleks on 25. juuni ja tavamaksed ülejärgmisel pangapäeval, milleks on 26. juuni.

22. juunil töötavad LHV kontorid tavalisest lühemalt. Tartu kontor on avatud kell 08.00–14.00 ja Tallinna kontor kell 9–16. Teisipäeval, 23. juunil, ja kolmapäeval, 24. juunil on LHV kliendikontorid suletud.

Pangasisesed maksed ja pankadevahelised välkmaksed liiguvad tavapäraselt terve ööpäeva ning Euroopa maksed kuni 16.30. Välismakseid pühade ajal teha ei saa. 23. ja 24. juunil algatatud välismaksed täidetakse neljapäeval, 25. juunil.

22.−24. juunil on kõik SEB kontorid suletud. Kõik SEB Panga sisesed maksed ja välkmaksed jõuavad pühade ajal saaja kontole üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul. 22.–24. juunil toimuvad Euroopa maksed tavapärasel viisil.

22. juunil tehtud tavamaksed, mis ei ole Euroopa maksed, edastatakse 26. juunil. 23.–24. juunil välisarveldusi ei toimu. Makseid tühistada 23–24. juunil ei saa.

23.–24. juunil on kõik Coopi pangakontorid suletud. Coop Pangas ei liigu 23. ja 24. juunil pankadevahelised maksed, ainsaks erandiks on välkmaksed. 22. juunil on kontorid avatud kuni 14.

Luminori kontorid on 23.–24. juunil suletud. 22. juunil on pangakontorid avatud Kristiines ja Lasnamäel kell 10–16. Liivalaia, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi ja Kuressaare kontorid on avatud kell 9–14.

SEPA maksed edastatakse saaja panka tavapäraselt samal pangapäeval, kui maksekorraldus on saabunud panka 22. juunil enne kella 16. Pärast kella 16 panka edastatud SEPA maksed edastatakse saaja panka 25. juunil.