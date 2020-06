Kinnisvaratehingute arv kahanes pea veerandi võrra

„Võrreldes aastatagusega on langus olnud kahtlemata olnud märkimisväärne, kuid see on ka igati mõistetav, sest paljud inimesed on ebakindlate aegade tõttu lükanud kinnisvaraostu edasi. Samuti on tõenäoliselt ootele pandud ka tehinguid äriühingute osadega. Positiivse külje pealt saame välja tuua selle, et uus kaugtõestamise teenus on tõestanud oma töökindlust ning ligi 7 protsenti kõigist maikuu toimingutest tehti just kaugtõestamise teel,“ kommenteeris statistikat Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.