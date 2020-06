Päästeliit: ettevaatust tule, alkoholi ja viirusega

„Viimastel nädalatel inimeste käitumist jälgides tundub, et koroonaoht oleks justkui möödas, kuigi tegelikult see nii ei ole. Siiras soovitus on tähistada jaanipäeva seekord väiksemas pere- või sõprade ringis. Oluline on teha endale selgeks ohutu lõkketegemise põhitõed ning olla pidutsevate kaaslaste mõistusehääleks,“ ütles Päästeliidu juhatuse esimees Piia Kallas.