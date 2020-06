Koolides uuritakse COVID-19 eriolukorra mõju õppeprotsessile

„Tänavune kevad andis meile palju väärtuslikke kogemusi, millest õppides saame muuta kooli paindlikumaks ja õppijakesksemaks. Nende õppetundide talletamine ja analüüsimine on äärmiselt oluline selleks, et targalt tulevikku planeerida,“ sõnas haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. „Uuringu tulemused aitavad tulevikus nii kavandada tegevusi kui planeerida ressursse,“ lisas ta.

„Senised tulemused näitavad, et lapsevanemad on uuringus osalemist võtnud väga tõsiselt ning saatnud ka tagasisidet, et neil on hea meel panustada uuringusse ning anda protsessile tagasisidet,“ kinnitas Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi hariduskorralduse professor.