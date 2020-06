Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits sõnas, et pinnas on kooritud, liiv ja killustik peale veetud ning nüüd sai kahe platsi jagu pinda ka asfaldiga kaetud. Tööde tempo ja korraldusega on ta rahul. "Kõik sujub täpselt plaanipäraselt," lausus ta.