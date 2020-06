Maagiline retk viib naised jaaniöö saladusi otsima

„Kõik on ilmselt kuulunud, et jaaniööl tuleb korjata seitset või üheksat sorti lilli, need kimpu siduda ja ööseks padja alla panna – siis näed unes oma tulevast. Aga kui ei näe kedagi, kas siis oli süüdi lillede arv või polnud need õiged õied? Kordame üle vanavanemate uskumused ja õpime juur mõne ammuunustatud vana,“ lubab retke juht Arnika Tegelmann ja lisab, et öise retke märksõnad on allikavesi, lõkketuli ja väega taimed.