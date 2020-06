Kirila külas on tehtud omavolilisi laskeharjutusi

Iseeneslikku prügimäge eelmisel nädala märganud Koigi jahtkonna jahimees Jaanus Pikas ütles, et vana kraam on Kirila veevõtukoha kõrvale tekkinud üsna hiljuti. "Kuna tegemist on meie jahtkonna jahialaga, siis oleme seal viimasel ajal sokujahti pidanud," selgitas ta.

Pikas tõdes, et esmalt silma jäänud külmkapi pihta oli korralikult tuld antud. "Näha oli nii väiksema kaliibriga relvast tulistamise jälgi ning ka mõned suuremad kuuli jäljed," märkis ta. Seda, et kapp oleks jahimeestel ette jäänud, Pikas ei usu. "Ükski täie mõistuse juures olev jahimees ei raiska oma kallis laskemoona sellise lolluse peale," sõnas ta.

Seega on Kirila metsade vahel käinud omavoliliselt paugutamas eraisikud, kes seda seaduste kohaselt mitte teha ei tohiks.

Vastik oli Pikase sõnul vaadata ka seda, et kellegi keldri sisu loodusesse on tassitud. "Kompotid ja moosid oleks võidud kuhugi annetada või kui need olid nii vanad, siis lihtsalt purkidest välja valada ja kasvõi siis metsa alla tuua, kus see oleks kompostiks muutunud," arutles ta. Klaaspurgid ja plastikkastid paraku looduses ei hävine.

Hullemaks teeb asja veel seegi, et pooled purgid on kuulilaskudest purunenud ning nendes leidunud toidukraam meelitab kohale loomi ja linde. "Kuna toit on klaasikildudega segunenud ja maas on peenikest puru palju, on juba ette näha, et toitu noolima tulevad loomad teevad endale seal viga," rääkis ta.

Pikas avastas ka mõnikümmend meetrit eemal üle kraavi metsa alt kaks filigraanselt laotud pudelihunnikut. "Inimene veab kaks suurt kotitäit pudeleid metsa alla, võtab need kilekottidest välja, laob kunstipäraselt riita ja see kõik on lihtsam kui viia need kaks kotitäit pakendikonteinerisse või jäätmejaama, kus võetakse neid tasuta vastu," lausus ta. "Uskumatu, mis inimeste peas toimub."

Leitud prügist andis Pikas teada ka keskkonnainspektsiooni. Aga mis neilgi muud teha, kui olukord fikseerida ja anda maaomanikule juhtunust teada. Küll aga oleks neile kindlasti kasu vihjetest juhul kui keegi nägi keldri tühjendajaid sealkandis tegutsemas. Teadaolevalt on Kirila veevõtukoht üks paidelaste lemmikpaiku koerte jalutamiseks.