Häirekeskus: oluline on, et jaanipidulised suudaksid kutsuda abi ja märkaksid ohte

2019. aastal võttis Häirekeskus jaaniööl hädaabinumbril 112 vastu üle 6800 kõne. See on juba aastaid üks töörohkemaid öid.

Ühelt poolt on see öö, kus Eestis põlevad paljud lõkked ja pidutsetakse muretult varaste hommikutundideni. Teiselt poolt paistab jaaniöö silma alkoholiga liialdamise, vastutustundetu lõkketegemise ja omavaheliste konfliktide poolest.

Peamiseks põhjuseks, miks inimesed jaaniööl riigilt abi otsivad, on see, et alkoholi liigtarbimisest tekivad inimestel terviserikked ja omavahelised tülid, mille lahendamised päädivad vägivallaga. Samuti antakse teada ohtlikest ja järelevalveta lõketest ning võimalikest tulekahjudest. Lisaks sellele on inimesed varmad teavitama kahtlase ja ebaturvalise sõidustiiliga juhtidest.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela tõdes, et jaaniöö on üks suuremalt tähistatavaid tähtpäevi Eestis. Enamik inimesi pidutseb vastutustundlikult ja pöörab enda ning oma kaaslaste ohutusele tähelepanu. "Peamine riskikoht on meie hinnangul see, et jaanipäev viib inimesed linnast välja pidutsema kohtadesse, kus nad pole käinud või mille asukohta nad päästekorraldajatele ei oska öelda. Ka ei osata selgitada, kuidas jõuaks näiteks kiirabi abivajajani. Sellise olukorra ennetamiseks tasuks enne peojookide avamist endal selgeks teha oma asukoht ja see, kuidas abi pääseks teieni," rääkis ta.

Alati on hea pidu see, kus seltskonnas on olemas kaine grupijuht, kes aitaks peoseltskonnal suurematest probleemidest hoiduda. Alkoholi liigtarvitamisega kaasnevad probleemid on Häirekeskuse kõnede sisuks ka muul ajal. Jaaniööl need probleemid võimenduvad. „Kui võimalik, soovitan kõigil veeta jaanid kainelt. Siis on ka tõenäosus probleemidesse sattumiseks oluliselt väiksem,“ ütles Alvela.