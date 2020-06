Türi loovutas pealinnaõigused Pärnule

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann tunnistas, et hoiab saua tänavu esimest korda käes. Kuigi kevadpealinn on Türi, oli sau veel Otepää käes, sest koroonaviiruse tõttu jäi see toona üle andmata. “Sellest hoolimata saime oma kevadiste ülesannetega hakkama ja kõik suve ettevalmistustööd on kevadpealinnas tehtud,” märkis ta.