Vaata otse! Kahel Tartu noormehel täitus Järvamaal matka sajas kilomeeter

Nad tunnistasid, et nüüdseks on jalad kanged ning väsimuse tõttu tempo esialgsest oluliselt aeglasem, kuid sellest ei lase nad oma meelt heidutada. “Ilmselt me planeeritud ajaks Tallinnasse ei jõua, kuid alla anda me ei kavatse,” rääkis Tamm. Esialgselt oli matkalistel plaanis Tallinnasse jõuda hiljemalt teisipäeva hommikuks.