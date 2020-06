Tarbja batuudihüppajad saavad paremad vahendid treeninguteks

Sigrid Pedoson ütles, et kirjutas projekti kogumaksumusega 17 280 eurot. "Toetust anti meile summas 14 947,20 eurot," täpsustas ta.

Pedosoni sõnul oli see peaaegu maksimum, sest suurim toetussumma, mida on võimalik meetmest üldse saada ongi 15 000 eurot.

Samas tõdes ta, et kuna projekti kirjutamine on aeganõudv töö, said projekti eelarvesse nüüdseks juba aegunud hinnapakkumised. "Hinnad tõusevad nii kiiresti, et vahepeal on need kallimaks läinud ka batuudivarustuse müüjatel," märkis ta.

Nii on hetke pakkumiste järgi projekti eelarve tõusnud juba 19 728,03 eurole.

Sellele vaatamata tahab klubi Pedosoni sõnul varustuse ikkagi osta. "Plaanis on soetada üks võistlusbatuut Eurotramp Ultimate koos julgestuslaudade ja -mattidega. See on mudel, mida on kasutatud olümpiamängudel, mitmetel Euroopa ja maailma klassi tiitlivõistlustel," selgitas ta.

Allahindlust ei saa Pedosoni hinnangul teha ka julgestuslaudade- ja mattide arvelt, sest need on hüppamise ohutuse tagamiseks üliolulised. "Muidu ei usaldaks lapsevanemad lapsi meile trennigi, kui me paneks nad vaid hüppama, aga ohutust seal juures ei tagaks," rääkis ta.

"Vaja läheb kindlasti kahte rullmatti batuudi kõrvale ning kahte turvamatti batuudi otstesse," selgitas ta.