Kahe küla elanikel on varasemast kogemused olemas – hakkama on saadud bussijaamade kohvikute päevaga ja välkkohvik avati ka vabariigi aastapäeval.

Seegi kord on tegemist välkkohvikuga, mis on nime saanud sel päeval tähistatava võidupüha järgi. Kohvik Müüsleri ausambamäe haljasalal on avatud kella 12–16ni ning külarahvas pakub nii sooja kui ka külma jooki, magusat ja soolast kõhutäidet. Kohale paluvad korraldajad tulla tühja kõhu ja sularahaga, kaardimakse võimalus puudub.